Нічне похолодання охопить частину України: температура впаде до +7 °C

У ніч на 7 серпня частину України охопить суттєве похолодання — на заході стовпчики термометрів опустяться до +7 °C. Також вдень у східних та південно-східних областях ще можливі грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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“Через територію України переміщуватиметься холодний атмосферний фронт. Тому очікуємо вночі в більшості північних та центральних областей, а вдень — лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів”, — розповіли синоптики.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі +7…+12 °C, вдень +20…+25 °C. На півдні та південному сході країни вночі прогнозують +18…+23 °C, вдень +28…+33 °C. На решті території вночі +13…+18 °C, вдень +22…+27 °C.