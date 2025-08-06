        Суспільство

        Нічне похолодання охопить частину України: температура впаде до +7 °C

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 22:01
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        Українські Карпати / Фото: Головне в Україні
        Українські Карпати / Фото: Головне в Україні

        У ніч на 7 серпня частину України охопить суттєве похолодання — на заході стовпчики термометрів опустяться до +7 °C. Також вдень у східних та південно-східних областях ще можливі грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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        “Через територію України переміщуватиметься холодний атмосферний фронт. Тому очікуємо вночі в більшості північних та центральних областей, а вдень — лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ з грозою; на решті території без опадів”, — розповіли синоптики.

        Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

        Температура у західних областях вночі +7…+12 °C, вдень +20…+25 °C. На півдні та південному сході країни вночі прогнозують +18…+23 °C, вдень +28…+33 °C. На решті території вночі +13…+18 °C, вдень +22…+27 °C.

        Погодна мапа України на 7 серпня / Фото: Укргідрометцентр

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