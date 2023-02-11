Наслідки обстрілу Харківщини: поранення цивільних та перебої з електропостачанням

Вчора по Харкову та Харківській області було завдано масованого ракетного удару. Є пошкодження об’єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури. Внаслідок одного з ракетних ударів отримали поранення 8 цивільних людей.

Вночі було відновлено електропостачання та заживлено 100% споживачів по місту та області. Однак, через наслідки ракетних ударів 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг.

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля “Ощадбанку”, аптека, дитячий садок та інші цивільні об’єкти.

Отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка. У м. Куп’янськ обстрілами пошкоджені 7 приватних будинків. У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, об’єкти інфраструктури.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За минулу добу піротехніки знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети.