Суспільство

На станції метро у Києві приховали щитами комуністичну символіку

15 Листопада 2023 16:59
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метро, київ

На станції “Вокзальна” столичного метрополітену у середу, 15 листопада, закрили дерев’яними щитами декоративні рельєфні щити із комуністичною символікою.

Про це повідомив Київський метрополітен.

Архітектурні елементи із зображенням більшовицьких вождів, радянських символів серпа і молота замаскували в межах декомунізації та дерусифікації.

У метрополітені також нагадали про особливий статус “Вокзальної”: “Станція “Вокзальна” є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки”.

Там зазначили, що утримують станцію з дотриманням вимог законодавства та несуть відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

Рішення закрити комуністичну символіку дерев’яними щитами – тимчасовий варіант. Надалі метрополітен планує повністю демонтувати всі такі елементи. Для отримання дозволу підприємство направило всі необхідні листи та звернення.


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