На московському заводі, який виготовляв воєнну продукцію була пожежа

На московському заводі “Салют”, що виготовляє воєнну продукцію, сталася пожежа, повідомили відразу кілька російських Telegram-каналів.

Про це повідомляють Telegram-канали Mash і База, The Moskow Time.

Повідомляють, що з вікон 3 поверху будівлі на вулиці Плеханова в Москві валить густий чорний дим, людей евакуюють. Пожежі присвоїли підвищений ранг.

За інформацією Mash, загорілася лабораторія, де зберігався горючий натрій.

Водночас База повідомляє, що загоряння сталося на складі мікроелектроніки на третьому поверсі.

Площа пожежі нібито близько 10 квадратних метрів. Пишуть, її вже локалізували, постраждалих нібито немає. Причина загоряння поки що невідома.

Пізніше База уточнила, що пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки, її вже загасили і наразі триває провітрювання приміщень.

Повідомляється, що на “Салюті” серед іншого виготовляють корабельні радари. З 2022 року підприємство перебуває під санкціями США.