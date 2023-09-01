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На Місяці знайшли новий кратер: можливо, це місце падіння апарату РФ “Луна-25”

1 Вересня 2023 14:41
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Місячний розвідувальний орбітальний апарат НАСА “LRO” сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, імовірно, є місцем падіння російської місії “Луна-25”.

Про це повідомляє NASA.

Новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташований на висоті близько мінус 360 метрів. Точка удару знаходилася на крутому внутрішньому краї кратера Понтекулан G, приблизно за 400 кілометрів від точки приземлення Луна-25.

19 серпня під час спуску апарат “Луна-25” зіткнувся з аномалією і впав на поверхню Місяця.

21 серпня Роскосмос опублікував оцінку точки падіння, а вже наступного дня команда LROC (LRO Camera) та група LRO Mission Operations змогли спроєктувати та відправити команди космічному кораблю LRO, щоб 24 серпня сфотографувати місце падіння. Команда LROC порівняла зображення, зроблені до удару і знімки, зроблені після, і виявила новий невеликий кратер.


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