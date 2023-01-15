Моравецький поїде у Німеччину, щоб переконати Шольца передати Україні танки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вирушить до Берліна, де намагатиметься переконати канцлера ФРН Олафа Шольца та німецьких політиків передати Україні танки Leopard 2. При цьому він визнав, що це буде нелегко.

Про це він повідомив у суботу в ефірі радіо RMF.FM.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький спробує переконати владу Німеччини передати Україні сучасні танки Leopard 2. Хоча в успіху такої справи він не впевнений.

Він також зазначив, що не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.

“Сумніваюся, що це станеться так скоро. Це процеси, які потребують тривалих обговорень. Але тиск має бути постійним. Німці переконувалися неодноразово, в тому числі в останньому номері «Патріотів». Буквально два місяці тому всі сміялися з цього, тому що це була пропозиція президента Ярослава Качинського захистити Польщу, ще краще захистивши Україну”, – сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він наголосив, що Польща вже ухвалила рішення про передачу Україні бойових танків.