Копійчаний трюк, який змусить ваш старий холодильник працювати як новий

Ваш вірний холодильник почав працювати голосніше, продукти псуються швидше, а рахунки за електроенергію неприємно дивують? Знайома ситуація для багатьох власників техніки, якій вже понад 5 років. Перша думка, яка виникає — почати шукати заміну і якомога швидше купити холодильник недорого, адже без цього приладу сучасне життя уявити неможливо. Але не поспішайте! Існує один «копійчаний» трюк, про який більшість забуває. Він здатен повернути вашому холодильнику колишню ефективність і займе не більше 15 хвилин вашого часу.

У чому секрет?

Секрет криється не в складних маніпуляціях, а в простому догляді за однією деталлю, яку всі бачили, але часто ігнорують. Це — решітка конденсатора на задній стінці холодильника. Уявіть, що це радіатор вашого авто: його завдання — відводити тепло. У холодильнику компресор стискає холодоагент, який нагрівається і проходить через цю решітку, віддаючи тепло в навколишнє середовище.

Коли решітка вкривається товстим шаром пилу, павутини та бруду, процес тепловіддачі порушується. Щоб компенсувати це і підтримувати потрібну температуру всередині камери, компресор змушений працювати набагато інтенсивніше і довше. Результат – підвищений шум, прискорений знос деталей і, звісно, величезне споживання електроенергії.

Покрокова інструкція – повертаємо холодильнику потужність

Ця процедура настільки проста, що з нею впорається кожен. Головне — дотримуватись послідовності.

Безпека понад усе. Перед початком будь-яких маніпуляцій відключіть холодильник від електромережі, вийнявши вилку з розетки. Отримайте доступ. Обережно відсуньте холодильник від стіни, щоб мати вільний доступ до його задньої частини. Ви здивуєтеся, скільки там може бути бруду. Головна дія — чистка. Візьміть довгу щітку з м’яким ворсом (підійде щітка для чищення батарей) або використайте щілинну насадку пилососа. Очистьте решітку конденсатора від усього пилу та павутини, рухаючись зверху вниз. Будьте обережні, щоб не погнути тонкі трубки та ребра решітки. Завершення. Протріть підлогу під холодильником. Поверніть прилад на місце, але не присувайте його впритул до стіни. Залиште простір у 5-10 см — це необхідно для нормальної циркуляції повітря. Тепер можна вмикати холодильник у мережу. Ви практично одразу помітите, що він став працювати тихіше. А вже через місяць побачите результат у платіжках за світло.

Ще один лайфхак, який перевіряється за 5 секунд

Ефективність холодильника залежить не тільки від відведення тепла, але й від утримання холоду. Перевірте герметичність ущільнювача дверцят за допомогою звичайного аркуша паперу. Затисніть його дверцятами і спробуйте витягнути. Якщо папір виходить легко, без жодного опору, це означає, що ущільнювач не прилягає щільно. Холодне повітря виходить назовні, а компресор знову працює понаднормово. Промийте ущільнювач теплою мильною водою, щоб відновити його еластичність. Якщо це не допомогло — його варто замінити.

Коли вже нічого не допомагає

Наведені поради допомагають у 90% випадків. Однак іноді вік і серйозні поломки беруть своє. Якщо після чищення ви продовжуєте помічати такі симптоми, час замислитись про професійну діагностику або заміну:

Компресор працює практично без зупинок. У холодильниках з системою No Frost на стінках швидко намерзає крига. Прилад не морозить, хоча компресор гуде. Під холодильником з’являються калюжі води незрозумілого походження.

У таких випадках ремонт може бути економічно недоцільним, і покупка нового, енергоефективного приладу стане більш раціональною інвестицією.

Регулярний та простий догляд — найкращий спосіб продовжити життя вашій побутовій техніці та заощадити гроші. Чистка решітки конденсатора — це і є той самий спосіб, який майже нічого не коштує, але повертає старому холодильнику ефективність і тиху роботу. Спробуйте це вже сьогодні і переконайтеся, наскільки відчутною може бути різниця!