Концерти Тейлор Свіфт у Сіетлі викликали міні-землетрус

Два великі концерти американської поп-зірки Тейлор Свіфт у місті Сіетл викликали в районі їхнього проведення сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бали.

Місцевий сейсмолог Джекі Каплан-Ауербах зареєструвала ці дані під час аншлагових виступів Свіфт на стадіоні Lumen Field 22 та 23 липня, які були частиною її гастрольного туру Eras Tour.

За словами вченої, джерелом міні-землетрусу могли бути або танцюючі шанувальники Свіфт, або звукова система. Своїми спостереженнями Каплан Ауербах, професор геології Університету Західного Вашингтона, поділилася з CNN.

Протягом двох вечорів на цих концертах танцювали 144 тисяч фанатів.

Попередній подібний рекорд у Сіетлі було встановлено у 2011 році під час матчу з американського футболу. Він отримав назву “Біст квейк” – “Звірячий землетрус”.

Тоді винуватцями сейсмічної події стали вболівальники команди Сіетл Сіхокс. Вони не змогли стримати бурхливої радості, коли гравець Маршон Лінч заробив тачдаун (6 очок) та забезпечив клубу перемогу у грі проти чинних чемпіонів «Нью-Орлеан Сейнтс».

За словами Каплан-Ауербах, різниця між грою НФЛ і недавніми концертами Свіфт склала всього 0,3 бала, але тряска була вдвічі сильніша, що «абсолютно подвоїло ефект».

«Я отримала дані за обидва вечори концертів і відразу помітила, що [обидва дні] був один і той же набір сигналів, — пояснила експерт. — Якщо я накладу їх один на одного, вони майже ідентичні».

Після багатотисячних концертів у Сіетлі Свіфт написала у себе в інстаграмі, що вихідні, на які вони припали, стали для неї «по-справжньому найулюбленішими в житті». “Спасибі вам за все. За всі оплески, крики, стрибки, танці, співи на всю горлянку», — додала співачка.