Комісія ВРУ з прав людини не виявила фактів знущання з дітей в одеському дитсадку

Одеський дитячий садок, батьки вихованців якого скаржилися на знущання з їхніх дітей, перевірила моніторингова група представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини. Результат – порушень прав дітей не виявлено, проте низку зауважень закладу зробили.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Одеській області.

“Отримавши із засобів масової інформації повідомлення про можливе порушення прав дитини, за дорученням представника Уповноваженого ВРУ Марії Попової моніторингова група 27.10.2025 року здійснила виїзд до закладу дошкільної освіти “Ясла-садок” № 224 Одеської міської ради”, – йдеться в повідомленні.

Під час відвідування закладу моніторингова група ознайомилась з умовами перебування дітей, облаштуванням приміщень закладу, харчуванням, організацією дозвілля дітей, рівнем надання першої медичної допомоги.

“Під час спілкування з дітьми, які, начебто, стали жертвами вихователя, встановлено, що діти активні, веселі та охоче йдуть на контакт. Проявів страху або інформації про те, що їх хтось ображає, від них не надходило”, – розповіли перевіряючи.

Також у звіті відзначають наявність регулярного прибирання, гарного ремонту, ліків та дотримання норм пожежної безпеки.

Комісія вважає, що у закладі відсутня достатня кількість працівників, а саме:

відсутній медичний працівник, що унеможливлює належне ведення медичної документації та надання медичної допомоги;

у закладі відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики.

відсутні вихователі у достатній кількості, що ускладнює роботу закладу.

Нагадаємо, напередодні батьки дітей, які виховуються в цьому дитсадку, оприлюднили низку скарг на вихователів закладу. Зокрема, повідомлялося, що за непослух малюків примушували тримати руки вгору і присідати. Йшлося також про інші жорстокі методи виховання. У міськраді пообіцяли звернутися з приводу ймовірного знущання з дітей до правоохоронців.