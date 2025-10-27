        Кримінал

        Скандал в одеському дитсадку: батьки скаржаться на знущання з малюків

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 14:56
        читать на русском →
        Малюк в ігровій кімнаті / Фото ілюстративне: depositphotos
        Малюк в ігровій кімнаті / Фото ілюстративне: depositphotos

        В одеському дитсадку розгорівся скандал – батьки скаржаться на “альтернативні” методи виховання їхніх дітей. Повідомляють, що за непослух малюків примушували тримати руки вгору і присідати.

        Таку інформацію отримала директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

        За словами батьків вихованців дитячого садочка, вихованців змушували підіймати руки вгору і присідати, коли малюки не слухаються. Також повідомлялося про випадки, коли вихователі штовхали дітей, а хлопчиків відправляли прибирати туалетні кімнати – ці дані поки що не підтвердилися.

        Реклама
        Реклама

        “Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівник. Розберемось з цим обовʼязково”, – написала Буйневич.

        У міськраді пообіцяли сьогодні ж звернутися з приводу ймовірного знущання з дітей до правоохоронців. За попередніми даними, до цього можуть бути причетні двоє вихователів.

        “Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу – наставника відсторонено від роботи на період службової перевірки. Батькам – мої вибачення за дії колег. Сподіваюсь, найгірше не підтвердиться, але і присідати – знущання. З дітьми попрацюють психологи департаменту (за згодою батьків). Фізично боляче таке чути”, – додала Буйневич.

        Міський Telegram-канал “Думська” назвав номер закладу та розкрив деталі умов виховання дітей.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини