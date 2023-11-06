Канада передала Україні роботів-саперів

Українські рятувальники отримали від Канади шість роботів Digital Vanguard-S для дистанційного розмінування територій.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Роботи допоможуть українським піротехнікам знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси в населених пунктах.

Роботизовані комплекси Digital Vanguard-S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей і саперам Луганського гарнізону, які нині працюють у Херсонській області, а також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС України.

Як зазначили в ДСНС, зараз 30% (а це 174 тис. кв. км) від загальної площі держави потенційно небезпечні.

«З огляду на такі обсяги, нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров’я і життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси», — йдеться в повідомленні.

Завдяки бездротовому та дротовому з’єднанню роботи можуть працювати до п’яти годин і виконувати різні завдання — дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або розвідку місцевості.