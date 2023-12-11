Суспільство

Ігнат розповів подробиці нічної атаки на Київ

11 Грудня 2023 09:39
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ппо

Цієї ночі у Києві та Київській області тривогу оголосили відразу після перших вибухів, оскільки балістичні ракети летять швидко, а сили ППО мають лічені хвилини на реагування на загрозу.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

“Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити”, – пояснив Ігнат.


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