Ігнат розповів, куди влучили ракети, які не збили повітряники

Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Про це Ігнат розповів у телемарафоні

“Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького”, – сказав він.

Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.

Тим часом він додав, що в Сумській області є ураження об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, протягом ночі 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.