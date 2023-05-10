Хтось бомбив Воронеж – постраждали 14 військових

Два невідомих безпілотника атакували військовий полігон у Воронезькій області.

За даними “Бази”, це сталося сьогодні вночі. Два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

Повідомляється також, про невідомий літальний об’єкт, збитий неподалік військового аеродрому в Воронезькій області.

За попередніми даними, об’єкт летів на висоті 500 метрів і був збитий вранці 9 травня за 6 кілометрів від аеродрому.

Вже ближче до вечора співробітники спецслужб виявили його уламки поблизу місцевого цвинтаря. Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Наразі вони відправлені на експертизу.