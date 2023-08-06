Політика

Guardian: Росія розповсюджує фейки про спалення Корану у Швеції

6 Серпня 2023 20:10
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Росія розповсюджує фейки про спалення Корану арабською мовою, щоб створити напругу між арабськими країнами та Заходом, повідомляє видання Guardian.

Влада Швеції припускає, що Росія намагається вплинути на рішення Туреччини та Угорщини про прийняття країни до НАТО.

Агентство психологічного захисту Швеції, що входить до складу Міністерства оборони, заявило, що російські державні ЗМІ RT і Sputnik опублікували серію статей арабською мовою, в яких хибно стверджувалося, що шведський уряд підтримує спалення Корану.

Наприкінці червня іракський біженець Салван Моміка спалив Коран біля головної мечеті в Стокгольмі в перший день одного з головних ісламських свят Ід аль-Адха (серед тюркомовних мусульман більше відомий як Курбан-байрам).

Після цього влада зареєструвала близько мільйона повідомлень арабською та іншими мовами про те, що Швеція підтримує спалення Корану і є ісламофобською країною.

За словами Мікаеля Естлунда, представника агентства психологічного захисту Міноборони Швеції, серед тих, хто поширював неправдиві відомості, були держави та ісламські екстремісти.

«RT і Sputnik — на цих каналах було кілька постів з такими наративами з червня та липня арабською мовою. Тому очевидно, що вони хочуть бути почутими серед арабомовних людей», – каже він. Естлунд вважає, що всі фейки схвалено Кремлем.

Це не перша акція спалення Корану у Стокгольмі. У січні подібну акцію біля посольства Туреччини провів ультраправий політик, лідер данської антиісламістської партії Stram Kurs (“Жорсткий курс”).

Після цього мусульмани всього світу обурилися і розкритикували владу Швеції, а президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган призупинив ратифікацію заявки Швеції на вступ країни до НАТО.


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