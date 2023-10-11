Фінляндія схвалила нову військову допомогу Україні на €95 млн

Президент Фінляндії схвалив рішення уряду надати Україні 19 пакет військової допомоги вартістю приблизно 95 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті фінського уряду.

Міністр оборони країни Антті Хаккянен наголосив, що результат війни в Україні «визначатиме порядок безпеки Європи та Фінляндії у далекому майбутньому».

За його словами, загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, сягає вже 1,4 мільярда євро.

З оперативних причин і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, Фінляндія не розкриває вміст оборонного пакета. Однак у фінському уряді зазначили, що при ухваленні рішення врахували як потреби України, так і ресурси власних Сил оборони.