Доволі скупа інформація надходить про запеклі бої у н.п. Роботине

Надходять повідомлення про нові важкі бої у Роботино – це населений пункт у Запорізькій області, що став у червні одним із напрямків українського наступу – імовірно, у бік міста Токмак, яке є важливим логістичним центром російських військ.

Останніми днями напруженість боїв у цьому районі спала. Українські сили завдавали ракетних та артилерійських ударів по російських тилах.

У районі Роботино знаходиться перша лінія ешелонованої російської оборони.

Увечері в четвер російські провоєнні блогери почали повідомляти про потужний український артобстріл і атаки, що почалися, причому, за деякими повідомленнями, українські військові досягли лінії російських окопів.

Тим часом, заступник міністра оборони України Ганна Маляр стверджує, що українські сили продовжують наступ на півдні, на мелітопольському та бердянському напрямах: “Поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника та вирівнюємо фронт”. Росія, за її словами, підтягує до цього району резерви. Генштаб українських сил у зведенні пише про цей напрямок: “противник продовжує вести оборонні дії, щоб не допустити просування наших військ”.

На східній частині фронту, заявляє Маляр, найважчі бої – на південний захід від Кремінної, зокрема, у Серебрянському лісі, там російські війська продовжують атакувати.

Російські провоєнні блогери також пишуть про бої в Серебрянському лісі, стверджуючи, що російські війська просунулися, але опинилися під важким вогнем української артилерії. За припущеннями цих джерел успіх російських військ на цьому напрямі дозволить їм відтягнути українські сили з інших районів фронту.