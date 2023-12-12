Економіка

Долар та євро подорожчали

12 Грудня 2023 11:13
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У вівторок, 12 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 17 коп. і склав 36,98 грн. Курс продажу піднявся на 19 коп. до 37,63 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,7 грн, максимальний –  37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,39 грн, максимальний – 37,9 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 11 коп. і складає 39,75 грн. Курс продажу збільшився на 12 коп. до 40,73 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,95 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,45 грн, а максимальний – 42 грн.


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