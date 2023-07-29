CNN: Що має зробити Україна, щоб перемогти і що Росія має в запасі

Українські військові вдвічі посилюють зусилля з прориву потужної російської оборони в її контрнаступі на півдні, який з усіх сил намагається набрати обертів після того, як був розпочатий на початку червня.

Як йдеться у матеріалі CNN, українські офіційні особи мало говорили про те, які нові підрозділи направляються у наступ, але сил, оснащених західною бронею, принаймні на одному важливому сегменті південного фронту стало більше.

Виклики, з якими стикаються українці, мабуть, не стільки пов’язані з чисельністю, скільки з можливостями, підготовкою та координацією, факторами, які є критичними, коли атакуюча сила стикається з такою системою захисту.

Фрагменти геолокаційного відео показують, що західна бронетехніка, така як бойові машини Bradley, була частиною нового нападу, і що в бій були втягнуті досвідчені підрозділи. Але сувора оперативна безпека з боку українців не дозволяє повноцінно оцінити, що робиться для перезавантаження контрнаступу і де.

Досі точаться дискусії щодо розміру додаткових зусиль.

Джордж Баррос з Інституту вивчення війни – вашингтонської групи – сказав CNN: «Ми не бачили жодних доказів атаки на рівні батальйону і, звичайно, жодних атак на рівні бригади. Якщо українці справді направляють повні батальйони та бригади зараз, як повідомляється, це означало б явний новий етап українського контрнаступу».

Тижнями українські сили намагалися прорвати російські лінії через шари оборони: танкові пастки, інші перешкоди та щільні мінні поля. Згідно з деякими українськими свідченнями, вони вдалися до використання невеликих груп військових інженерів, які працювали в лісистій місцевості, щоб прорізати шлях через ці мінні поля або обійти їх.

Але навігація ними не зламає хребта російської оборони. Супутникові знімки показують кілька шарів російських укріплень, інколи глибиною 20 кілометрів.

Незважаючи на поспішне навчання, частково в Західній Європі, українським силам, схоже, важко проводити операції загального збройного типу: використання різноманітних засобів для придушення та погіршення оборони Росії як у повітрі, так і на землі.

«Російські ударні вертольоти та винищувачі-бомбардувальники використовують слабкі місця в ППО України, що дозволяє росіянам завдавати ударів по українських сухопутних військах. Здійснити механізоване проникнення такого масштабу, коли супротивник має перевагу в повітрі, надзвичайно складно», — говорить Баррос.

«Операції є більш послідовними, ніж синхронними», – каже аналітик Франц-Штефан Гаді після візиту на передову та тривалих розмов з українськими військовими.

«Україні доведеться краще синхронізувати та адаптувати поточну тактику, без чого західне обладнання не виявиться тактично вирішальним у довгостроковій перспективі. Це відбувається, але робота йде повільно».

Гаді каже, що крім того, українські війська, з якими він спілкувався, «усвідомлюють, що відсутність прогресу часто більше пов’язана із застосуванням сили, поганою тактикою, відсутністю координації (між) підрозділами, бюрократичною тяганиною/внутрішньою боротьбою, радянським стилем мислення тощо».

Він каже, що це робить українців більш вразливими, оскільки вони намагаються просуватися, і є деякі докази цього в кількох відео, які з’явилися в соціальних мережах.

«Справа не лише в обладнанні. Просто немає жодного системного розриву російської оборонної системи, який я міг спостерігати», – написав Геді у Twitter. «Послаблення російської оборони до такого ступеня, яке уможливить маневр», який включатиме використання касетних боєприпасів, є критично важливим завданням у найближчі тижні.

Залучення нових підрозділів цього тижня, схоже, дозволило українцям досягти скромних успіхів на південь від міста Оріхів, наблизившись до важливого російського центру Токмака приблизно за 20 кілометрів на південь від поточної лінії фронту.

Є й інші скромні успіхи далі на схід, але в тих небагатьох передових звітах йдеться про безперервні російські авіаційні та артилерійські удари.

Член Легіону Свободи Костянтин Денисов каже, що бої були безжальними.

«Одним словом, це пекло», — сказав він. «По всій лінії зіткнення йдуть бої зі стрілецької зброї, контрбатарейна боротьба».

«Їхні вертольоти парами прилітають і обстрілюють наші позиції, працюють штурмовики Су-25, скидають бомби на голови наших хлопців. Багато підрозділів стягнуто сюди, щоб спробувати не тільки зупинити наш рух, але й відбити втрачені позиції на певних ділянках».

Критичною потребою української армії є набрати імпульс і змусити російське командування зробити болісний вибір щодо того, де і як розгорнути свої підрозділи.

Поки рано говорити, чи український контрнаступ увійшов у більш динамічну фазу. ISW попереджає, що «такий вид проникнення стане одним із найскладніших завдань для українських сил».

Також українці не можуть зосередити всі свої зусилля на півдні. Росіяни все ще сподіваються досягти власного тактичного просування на північному та східному фронтах, тож українці мають утримувати значні та боєздатні сили вздовж заплутаного північного фронту.

Як пише колишній австралійський генерал Мік Раян: «Генерал Герасимов, який, як ми припускаємо, зберігає загальне командування російською спеціальною військовою операцією в Україні, реалізує оборонну стратегію. Але паралельно він веде наступальні дії на тактичному та оперативному рівнях», особливо на фронті, що веде на північ від Кремінної до Куп’янська.

Кремль скористався повільним прогресом українського контрнаступу: це рідкісна можливість вийти за межі обмеження шкоди.

Президент Путін 21 липня заявив, що «сьогодні стало зрозуміло, що західні куратори київського режиму, безумовно, розчаровані результатами контрнаступу, про який нинішня українська влада оголосила в попередні місяці».

Але цей конфлікт став кладовищем передчасних заяв.

Є фактори, які можуть працювати на користь України.

Джордж Баррос з ISW каже, що українці можуть скористатися географічними перевагами.

«Російські оборонні лінії не всі суміжні або однаково придатні для міцної оборони. Деякі лінії розділені водними об’єктами або складним рельєфом. Деякі лінії розташовані таким чином, що це може ускладнити контрольований відхід від однієї підготовленої лінії оборони до іншої».

Вказуючи на успішні українські атаки вздовж річки Мокрі Яли, Баррос каже, що «вздовж південної лінії фронту існує багато таких складних місцевостей, які можна використовувати».

Російські підрозділи відчувають втому від бою, з недостатньою ротацією або допоміжним, навіть якщо підкріплення висуваються вперед. Підрозділи 58-ї загальновійськової армії безперервно воюють на Запоріжжі вже майже два місяці.

Його командувача генерал-майора Івана Попова було звільнено на початку цього місяця за скаргу в Міноборони Росії на ситуацію.

Більшість спостерігачів кажуть, що, навпаки, моральний дух українців залишається міцним.

Незважаючи на це, Гаді стверджує, що «російські сили, навіть якщо вони сильно ослаблені та не мають боєприпасів, ймовірно, здатні затримати, стримати або відбити наступ українців окремого взводу чи роти, якщо ці атаки не будуть краще скоординовані та синхронізовані вздовж ширшої лінії фронту».

Деякі українські офіційні особи скаржилися, що очікування союзників були невиправданими, враховуючи глибину російської оборони та російську перевагу в повітрі, а також швидкість, з якою їм довелося створювати нові бригади.

Хоча вони вдячні за західне обладнання, таке як протимінні машини та касетні боєприпаси, вони кажуть, що потрібно набагато більше. F16 нейтралізували б перевагу Росії в повітрі; артилерія великої дальності прискорить ураження матеріально-технічного забезпечення російської армії.

За відсутності несподіваного прориву російських ліній українські досягнення «ймовірно відбуватимуться протягом тривалого періоду часу і чергуватимуться з затишшям і періодами повільніших і більш жорстких зусиль, оскільки українці підходять до послідовних російських оборонних ліній і самі потребуватимуть допомоги та ротації».

Гаді погоджується. «Я підозрюю, що це так і залишиться кривавою боротьбою з резервними підрозділами, які будуть поступово залучатися протягом наступних тижнів і місяців», — написав він у Twitter.

Якщо це так, і цей конфлікт починає нагадувати статичні лінії фронту, які почали зміцнюватися на Донбасі в 2015-16 роках, коли підтримувані Росією сили захопили українську територію, виникають інші питання.

Чи почнуть західні уряди чинити тиск на Україну з метою врегулювання? І враховуючи втрати, зазнані досі, здатність Росії генерувати підкріплення та невизначеність навколо президентських виборів у США – чи зміняться власні розрахунки українського уряду?