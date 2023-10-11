Число загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза зросло до 55

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селі Гроза у Харківській області, завданого 5 жовтня, зросла до 55 і може збільшитися.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“, який цитує прессекретаря облпрокуратури Харківської області Дмитра Чубенка

“За добу ще двох жінок встановлено серед загиблих, до цього їх вважали зниклими безвісти. Ідентифікація тіл загиблих триває.

Уже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими три людини, дітей серед них немає. Виходячи із заяв родичів про зниклих, кількість загиблих може ще збільшитися до 58″.