Суспільство

Через обстріл Костянтинівки загинуло двоє людей, 10 поранено

13 Травня 2023 18:46
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обстріли, донецька область

13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

“Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів. Повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, 2 крамниці, адмінбудівлю та заклад культури”, – написав очільник області Павло Кириленко.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».


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