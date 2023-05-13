Через обстріл Костянтинівки загинуло двоє людей, 10 поранено

13 травня 2023 року окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

“Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів. Повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, 2 крамниці, адмінбудівлю та заклад культури”, – написав очільник області Павло Кириленко.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».