Кримінал

Бойовик “Русича” попросить політичного притулку у Фінляндії

14 Вересня 2023 20:37
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росія, фінляндія

Суд у Фінляндії сьогодні, 14 вересня, знову залишив під вартою бойовика “диверсійно-штурмової розвідувальної групи “Русич” Яна Петровського. Він планує попросити політичного притулку в цій країні.

Про це заявив адвокат бойовика Наталія Мальгіна, повідомляє Yle.

Окружний суд Східного Уусімаа сьогодні вдруге обговорював затримання Воіслава Тордена (нове ім’я та прізвище Яна Петровського)

Петровський просив звільнити його, але районний суд відмовив йому в цьому. Рішення про тримання під вартою прийнято за підозрою в участі в діяльності терористичного угруповання в Україні.

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його.

Ян Петровський є лідером і командиром російського воєнізованого формування “Оперативна група “Русич”. Він був відомий завдяки своїм зв’язкам в ультраправих колах, також Петровський воював на боці Башара Асада в Сирії.


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