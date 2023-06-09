Політика

Bloomberg: До нового пакету допомоги Україні увійдуть удосконалені ракети для Patriot

9 Червня 2023 06:38
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зброя

Міністерство оборони США сьогодні оголосить про надання Україні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму понад 2 млрд. доларів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на представників Білого дому.

Кошти, які будуть виділені у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на закупівлю ракетних пускових установок та ракет Hawk, а також двох типів ракет для ЗРК Patriot.

За даними джерел, у рамках нового пакету Україна отримає вдосконалені протирадіолокаційні ракети типу Pac-3, що виробляються Lockheed Martin, а також протирадіолокаційні ракети з удосконаленою системою наведення GEM-T виробництва Raytheon Technologies.

Як заявляють у Raytheon, GEM-T «має покращені здібності для ураження тактичних балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника» і доповнює собою Pac-3.

Оголошення про новий пакет буде зроблено на тлі заяв військових аналітиків про розпочатий контрнаступ України, який готувався протягом останніх кількох місяців.

У рамках програми USAI Пентагон укладе з виробниками контракти з термінами постачання через місяці або навіть роки, щоб підтримати довгострокові потреби безпеки країни.

У листопаді минулого року Сполучені Штати оголосили, що поставлятимуть Києву системи Hawk із власних запасів. Однак у результаті наявні ракетні установки довелося ремонтувати за рахунок коштів, закладених у програму USAI.

Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів для України, що протистоїть шквалу російських крилатих та балістичних ракет. Крім того, країна потребує забезпечення прикриття своїх сил від російської авіації під час контрнаступу.


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