Суспільство

Білорусь укріплює свої кордони фортифікаційними спорудами за десятки кілометрів від України

22 Червня 2023 10:29
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україна, білорусь

Білорусь укріплює свої кордони за десятки кілометрів від України, та це будівництво не має масштабного характеру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

“Ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення та роботи з фортифікаційного обладнання тривають на певній віддаленості від українського кордону. За десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке б включало протяжність по всій лінії державного кордону з Україною, ми не фіксуємо. Крім того, не бачимо, щоб білоруська сторона проводила якісь масштабні роботи в безпосередній близькості до нашого кордону. Але ми добре пам’ятаємо, що Білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є загроза цій країні з боку країн ЄС або Україні. Це більше така демонстрація того, що вони до чогось готові», – сказав Демченко.

Крім того, він прокоментував мобілізаційні навчання в Білорусі, наголосивши, що це стосується військових комісаріатів і не пов’язано із мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацією. “Це пов’язано з перевіркою готовності державних органів, міських органів влади співпрацювати з військовими комісаріатами. Це такі більше планові навчання, про які сама Білорусь зазначала”, – заявив речник ДПСУ.


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