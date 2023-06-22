Білорусь укріплює свої кордони фортифікаційними спорудами за десятки кілометрів від України

Білорусь укріплює свої кордони за десятки кілометрів від України, та це будівництво не має масштабного характеру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

“Ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення та роботи з фортифікаційного обладнання тривають на певній віддаленості від українського кордону. За десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке б включало протяжність по всій лінії державного кордону з Україною, ми не фіксуємо. Крім того, не бачимо, щоб білоруська сторона проводила якісь масштабні роботи в безпосередній близькості до нашого кордону. Але ми добре пам’ятаємо, що Білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є загроза цій країні з боку країн ЄС або Україні. Це більше така демонстрація того, що вони до чогось готові», – сказав Демченко.

Крім того, він прокоментував мобілізаційні навчання в Білорусі, наголосивши, що це стосується військових комісаріатів і не пов’язано із мобілізаційною підготовкою або призовом за мобілізацією. “Це пов’язано з перевіркою готовності державних органів, міських органів влади співпрацювати з військовими комісаріатами. Це такі більше планові навчання, про які сама Білорусь зазначала”, – заявив речник ДПСУ.