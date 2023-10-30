Ізраїль підтвердив загибель 22-річної Шані Лук, яку викрав ХАМАС

22-річна громадянка Німеччини Шані Лук, яку взяли в заручниці бойовики ісламістського руху ХАМАС під час нападу на музичний фестиваль в Ізраїлі, померла.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

«Ми з сумом повідомляємо, що тіло 23-річної німецько-ізраїльської громадянки Шані (Лук) знайшли та ідентифікували. Шані, яку викрали з музичного фестивалю, катували й возили по Газі терористи ХАМАС, пережила незбагненні жахи», — йдеться в дописі.

Мати дівчини Рікарда Лук розповіла ntv, що про загибель їй повідомили напередодні, 29 жовтня. Вона припускає, що Шані вбили ще 7 жовтня пострілом у голову — знайшли уламок черепної кістки й провели ДНК-аналіз.

Дівчину викрав ХАМАС під час вторгнення терористів на територію Ізраїлю. Вона перебувала зі своїм хлопцем-мексиканцем Оріоном Ернандесом та іншими друзями на фестивалі електронної музики Supernova Festival поблизу кібуца Реїм, де бойовики вбили понад 260 людей.

Коли вони вдерлися на фестиваль, Шані продовжувала користуватися мобільним телефоном і встигла подзвонити родині. Однак після пострілів зв’язок з нею зник.

Пізніше зафіксували використання кредитної карти Шані на території Гази. А про те, що вона перебуває у полоні терористів, стало відомо з відео у соцмережах, на якому дівчина лежить непритомна у машині поряд із палестинцями. Родичі впізнали її за тату, однак не були впевнені, що вона жива.