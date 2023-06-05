Кримінал

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини, який прославляв рашистів

5 Червня 2023 16:01
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сбу, церква

Ідентифіковано клірика УПЦ (МП) з Харківщини, який на просторах інтернету публічно підтримав дії РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ.

Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав “війною всього світу з руським міром”.

Згодом “виступ” клірика “підхопили” інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали “росТБ”.

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Викриття і документування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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