Кримінал

На Харківщині ексгумували тіло жителя Балаклії, якого окупанти розстріляли в автомобілі

20 Червня 2023 21:22
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прокуратура, Деокупація

Правоохоронці провели ексгумацію тіла чоловіка, якого росіяни розстріляли торік під Балаклією в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“26 лютого минулого року на дорозі між селом Яковенкове та містом Балаклія російські військові розстріляли зі стрілецької зброї автівку з мирним жителем”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 54-річний мешканець Балаклії їхав на власному автомобілі, в той час, коли окупанти сиділи у лісопосадці. Російські військові відкрили вогонь по цивільному транспорту, розуміючи, що за кермом цивільна особа.

Куля потрапила чоловіку у голову: він загинув на місці. Згодом тіло чоловіка знайшов його син, який поховав батька на місцевому кладовищі у Балаклії.

“20 червня 2023 року прокурор та слідчий ексгумували тіло. Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни”, – додали у прокуратурі.


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