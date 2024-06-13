Суспільство

60% українців вважають, що головна ціль Росії – винищення нації
13 Червня 2024 11:33
рф, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

60% українців вважають, що мета Росії щодо України – геноцид або ж знищення української нації. 

Про це повідомляє опитування КМІС, проведене 16-22 травня. 

“Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України”.

Зазначається, що один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення “денацифікації” та демілітаризації України без посягань на незалежність України.

Цей варіант відповіді обрали 5% респондентів.


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