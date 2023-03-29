ЗСУ завдали удару по Мелітополю

Українська армія вранці в середу завдала удару по цілям в окупованому Мелітополі.

Спочатку різні джерела повідомили про кілька потужних вибухів у Мелітополі. Стверджувалося, що вони сталися у районі аеродрому, але надійних підтверджень (або спростування) не було.

Через деякий час російські агентства оголосили з посиланням на екстрені служби міста, що удару було завдано по локомотивному депо.

Згідно із заявою екстрених служб, у депо є руйнування, але постраждалих немає.

Військовий аеродром у Мелітополі, який росіяни, за багатьма свідченнями, зробили своєю базою, і локомотивне депо знаходяться недалеко один від одного в північно-західній частині міста.

Якими саме засобами було завдано удару, поки що не відомо. Від Мелітополя до лінії фронту – приблизно 60 км.

“Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу”, – написав у Telegram Мелітопольський міський голова Іван Федоров.