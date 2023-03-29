Кримінал

ЗСУ завдали удару по Мелітополю

29 Березня 2023 07:22
65
читать на русском →
мелітополь

Українська армія вранці в середу завдала удару по цілям в окупованому Мелітополі.

Спочатку різні джерела повідомили про кілька потужних вибухів у Мелітополі. Стверджувалося, що вони сталися у районі аеродрому, але надійних підтверджень (або спростування) не було.

Через деякий час російські агентства оголосили з посиланням на екстрені служби міста, що удару було завдано по локомотивному депо.

Згідно із заявою екстрених служб, у депо є руйнування, але постраждалих немає.

Військовий аеродром у Мелітополі, який росіяни, за багатьма свідченнями, зробили своєю базою, і локомотивне депо знаходяться недалеко один від одного в північно-західній частині міста.

Якими саме засобами було завдано удару, поки що не відомо. Від Мелітополя до лінії фронту – приблизно 60 км.

“Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу”, – написав у Telegram Мелітопольський міський голова Іван Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Березня 2023 08:42
22

Зеленський в інтерв’ю AP: Будь-яка перемога Росії може бути небезпечною
29 Березня 2023 09:03
12

За добу Сили оборони ліквідували 610 рашистів
29 Березня 2023 08:48
11

На Бахмутському напрямку знищено російський Су-24 (оновлено)
29 Березня 2023 08:28
28

WSJ: США готуються до можливого конфлікту з РФ та КНР у космосі
29 Березня 2023 08:00
59

Ольга Харлан не братиме участі в Олімпіаді
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки