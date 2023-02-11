Новини

ЗСУ ліквідували ще понад 1100 окупантів

11 Лютого 2023 11:41
17
втрати ворога

Українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів, 9 танків та 19 артсистем.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3267 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2270 (+19) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+1) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Лютого 2023 10:37
87

Росія запам’ятає цей день: Кулеба анонсував “великі події” на 24 лютого
11 Лютого 2023 11:41
17

ЗСУ ліквідували ще понад 1100 окупантів
11 Лютого 2023 10:11
42

Наслідки обстрілу Харківщини: поранення цивільних та перебої з електропостачанням
10 Лютого 2023 21:06
161

Зупинився один енергоблок ХАЕС, ще дві АЕС знизили виробництво електроенергії – наслідки ракетної атаки 10 лютого
10 Лютого 2023 19:45
173

До 10 працівників харківського підприємства дістали рятівники ДСНС з-під завалів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки