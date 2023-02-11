ЗСУ ліквідували ще понад 1100 окупантів

Українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів, 9 танків та 19 артсистем.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3267 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,

артилерійських систем – 2270 (+19) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО ‒ 234 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),

крилаті ракети ‒ 857 (+61),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.