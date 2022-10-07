Політика

ЗМІ: Зеленський і Путін приїдуть на саміт G20

7 Жовтня 2022 20:34
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путін, зеленський, саміт

Президент Росії Володимир Путін і український лідер Володимир Зеленський мають відвідати цьогорічний саміт G20 в Індонезії.

Якщо вони поїдуть на Балі наступного місяця, це буде перший випадок, коли вони будуть спільно використовувати платформу з початку війни між їхніми двома країнами в лютому, пише The National.

«Обидва погодилися [прибути]», — сказав посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в ексклюзивному інтерв’ю The National. «Ситуація непроста через українсько-російську війну».

Білий дім заявив, що якщо пан Путін буде присутній, пан Зеленський також має взяти участь.

У четвер президент США Джо Байден не виключив можливості зустрічі з Путіним під час саміту.

UPD. Пізніше прес-секретар Володимира Зеленського спростував інформацію, що Президент вже ухвалив рішення відвідати саміт G20 в Індонезії у листопаді

“Ні, остаточне рішення ще не ухвалено”, – сказав Сергій Нікіфоров.


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