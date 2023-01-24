Політика

ЗМІ: Швейцарія може погодитися надати Україні озброєння

24 Січня 2023 21:44
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зброя

Швейцарія може погодитися на постачання Україні бронемашин Piranha і боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard, пише видання Neue Zürcher Zeitung.

За повідомленням газети, швейцарські соціал-демократи, які дотепер не погоджувалися на пропозицію комісії з політики безпеки Національної ради (парламенту країни), відмовилися від своєї попередньої позиції. Тепер Німеччина, Данія та Іспанія можуть отримати дозвіл на реекспорт зброї зі Швейцарії в Україну.

Тиск на Швейцарію тривав кілька місяців. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, перебуваючи в Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму, заявив телерадіокомпанії SRF, що всі держави тепер мають підтримати Україну. Щодо Швейцарії керівник альянсу сказав: «Ідеться не про нейтралітет (Швейцарія мотивувала відмову в наданні зброї своєю політикою нейтралітету). Ідеться про право на самозахист».

Швейцарія виробляє сімейство бронемашин Piranha (під цією маркою є БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини). Саме таку техніку пропонувала поставити Україні Данія, але дотепер дозволу не отримала. Також Швейцарія є виробником 35-міліметрових боєприпасів до зенітних самохідних систем Gepard. Їх надала Німеччина, але використання цієї зброї нині ускладнюється саме через брак боєприпасів.


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