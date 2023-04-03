ЗМІ: Китайський аеростат шпигував за військовими базами в США

Китайський аеростат, збитий над територією США в лютому, збирав секретну інформацію про американські військові бази. Про це йдеться у розслідуванні NBC. Його обладнання могло перехоплювати електронні сигнали військової техніки та переговори американських військовослужбовців. Китайська розвідка могла отримувати інформацію у режимі реального часу.

З посиланням на трьох високопосадовців – двох діючих та одного відставного, – журналісти стверджують, що аеростат був керованим, тому оператор міг змусити його зупинитися над певним місцем або облітати його по колу. Джерела заявили, що командування військових баз вживало заходів, що ускладнюють перехоплення сигналу аеростатом, аж до відключення радіоелектронного обладнання.

Також аеростат мав вбудований механізм самознищення. Невідомо, чому він не спрацював – чи був несправний, чи китайський оператор навмисно вирішив не йти на такий крок.

Аеростат був уперше помічений над Аляскою 28 січня. За кілька діб він був уже над штатом Монтана, де знаходиться, зокрема, військово-повітряна база Мальстром та розміщена ядерна зброя. 4 лютого він був збитий ВПС США над атлантичним узбережжям. Уламки апарату було вивчено.

Китай заявляв, що об’єкт є цивільним науковим апаратом, який збився з курсу. Після його знищення влада Китаю висловила США свій протест, назвавши збиття свого аеростата “надмірною реакцією” та порушенням міжнародних норм. Запланований візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна було відкладено.