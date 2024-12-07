Зеленський зустрівся з Президенткою Грузії та висловив підтримку грузинському народові

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави наголосив, що Україна солідарна з грузинським народом, який відстоює своє право на гідне майбутнє. Зеленський акцентував увагу на важливості поваги до думки громадян і застеріг від ризиків, пов’язаних із можливою здачею національних інтересів урядом Грузії в інтересах Кремля.

“Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та в Європі”, – зазначив Зеленський.

Президент також запевнив Саломе Зурабішвілі, що Україна координуватиме свої дії з міжнародними партнерами, щоб системно реагувати на ситуацію і допомогти грузинському народові захистити своє право на незалежність.