Політика

Зеленський зустрівся з Президенткою Грузії та висловив підтримку грузинському народові
7 Грудня 2024 19:07
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грузія, зеленський
Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі, Париж, 7 грудня 2024 / Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави наголосив, що Україна солідарна з грузинським народом, який відстоює своє право на гідне майбутнє. Зеленський акцентував увагу на важливості поваги до думки громадян і застеріг від ризиків, пов’язаних із можливою здачею національних інтересів урядом Грузії в інтересах Кремля.

“Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та в Європі”, – зазначив Зеленський.

Президент також запевнив Саломе Зурабішвілі, що Україна координуватиме свої дії з міжнародними партнерами, щоб системно реагувати на ситуацію і допомогти грузинському народові захистити своє право на незалежність.


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