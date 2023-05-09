Зеленський вважає, що час розпочати переговори про членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Києві з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив про те, що час позитивного рішення щодо старту переговорів про членство України в ЄС уже настав.

“Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та ЄС. Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі. Наші цінності – безпека, наше благополуччя – мир на континенті. Усе це може реалізуватися на 100% для Європи тільки з Україною”, – заявив президент.

У цьому контексті він зазначив, що розраховує на те, що вже в серпні буде представлена позитивна проміжна оцінка Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

За словами Зеленського, він також обговорив з Урсулою фон дер Ляєн швидкість постачання в Україну 1 млн боєприпасів, погодженого європейськими країнами.