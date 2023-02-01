Політика

Зеленський анонсував нові звільнення

1 Лютого 2023 07:16
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не закінчив перестановку в керівництві країни, і на всіх, хто не відповідатиме вимогам держави і суспільства, чекає звільнення.

“Тепер певний кадровий затишок. Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблено. Будуть рішення. Тим у системі, які не відповідають принциповим вимогам держави та суспільства, не варто засиджуватися у кріслах”, – сказав він у вечірньому зверненні 31 січня.

Зеленський також розповів про підготовку нових реформ в Україні.

“Реформи, які у багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальність – зроблять їх більш людяними, прозорими та ефективними”, – додав український президент, пообіцявши озвучити деталі пізніше.


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