Заяву про ремонт пошкодженого житла можна подати в застосунку “Дія”

В “Дії” відбулося чергове оновлення. Тепер можна подавати заяву про ремонт пошкодженого житла в застосунку.

“єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума — 200 тис.грн. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку Дія”, – повідомляють розробники.

Кошти нараховуються, якщо житло:

пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року

підлягає відновленню

розміщене на неокупованій території

не було повністю відремонтоване самостійно

Допомогу можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Як отримати допомогу:

Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно

Відкрийте рахунок єВідновлення

Заповніть заяву через застосунок Дія

Далі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.

Зараховані гроші можна витратити протягом 12 місяців.