Суспільство

Завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію — Сирський

13 Лютого 2024 16:47
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін.

Про це генерал-полковник повідомив у інтерв’ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

“Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше”, — сказав Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що “ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби”.

“Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію”, — додав головнокомандувач.


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