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За допомогою шпигунської програми ФСБ 20 років отримувала секретні документи на Заході

10 Травня 2023 07:12
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хакер, фсб

ФБР і прокуратура США у Східному округу Нью-Йорка в рамках операції MEDUSA нейтралізували шкідливу програму ФСБ Росії Snake, повідомляє прес-служба міністерства юстиції США. Вказується, що уряд США пов’язує програму Snake із діяльністю відділу ФСБ під назвою “16-й центр”.

“Протягом майже 20 років цей підрозділ, який називають у судових документах Turla, використовував версії шкідливої програми Snake для крадіжки секретних документів із сотень комп’ютерних систем, які належали урядам країн-членів Організації Північноатлантичного договору, як мінімум у 50 країнах, а також у журналістів та інших осіб та організацій, які становлять інтерес для Російської Федерації, після крадіжки цих документів підрозділ Turla переправляв їх через таємну мережу комп’ютерів у США та по всьому світу, користувачі яких не знали про зараження програмою Snake”, – повідомляється в прес-релізі.


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