Суспільство

За добу Сили оборони просунулись на понад кілометр – Череватий

7 Липня 2023 09:29
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бахмут, фронт, контрнаступ, зсу

Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин.

“Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах.  Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра”.

Ворог 318 разів бив по українським військовим ствольною та реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти. Загалом відбулось 7 боєзіткнень – знищений 61 окупант, 116 поранено, 5 взято в полон.


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