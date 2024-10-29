Суспільство

З окупації повернули ще 6 дітей
29 Жовтня 2024 20:27
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діти, окупація, херсонська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З тимчасово окупованих територій Херсонської області волонтерам Save Ukraine вдалося повернути ще шістьох дітей віком від 8 до 16 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – дві дівчинки й четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років”, – написав він.

Серед тих, кого вдалося повернути, – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата.

За словами Прокудіна, в окупації дітей “змушували відвідувати так звані російські школи, що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою”.

За даними чиновника, за десять місяців поточного року з ТОТ Херсонщини вдалося евакуювати 224 дитини.


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