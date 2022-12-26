Політика

З Рогозіна витягли осколок

26 Грудня 2022 19:10
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Дмитру Рогозіну, якого поранили п’ять днів тому в Донецьку, зробили в московській лікарні операцію та видалили осколок, він іде на поправку, повідомляють російські агентства, посилаючись на помічника Рогозіна.

Колишнього віце-прем’єра і голову “Роскосмосу” поранили 21 грудня внаслідок артилерійського удару по готелю і ресторану “Шеш-беш” на околиці Донецька.

Звідки у Рогозіна витягли осколок, агенції поки не уточнюють. Сам Рогозін напередодні казав, що осколок у нього застряг у шийному хребці.

“Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають, [як витягти уламок]”, – сказав Рогозін агентству ТАСС.

Відразу після обстрілу ресторану видання “База” повідомляло, що, за його даними, Рогозін отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна. Потім інші джерела, близькі до Рогозіна, говорили про осколкове поранення “вище лопатки” і навіть про поранення в область паху.

Під обстрілом 21 грудня загинув помічник Рогозіна Михайло Брідасов, ще троє людей було поранено.

Рогозін очолює в окупованому Донбасі групу військових радників “Царські вовки”.


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