Пригожин – “собака”, Шойгу – “козел”: ЗМІ отримали доступ до листування Рогозіна

Журналісти отримали доступ не лише до його листування, особистих фото та документів, які він надсилав через месенджер, а й до інформації, що показує його намагання отримати нову посаду після звільнення з “Роскосмосу”, але й спроби взяти під політичний контроль окуповані частини Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного.

23 березня на електронну пошту шеф-редакторки редакції розслідувань Інни Білецької надійшов лист, в якому були витягнуті дані з одного з месенджерів Рогозіна, в якому він підписав себе “Патріот”. Ймовірно, зламали переписку Рогозіна 13 лютого. Доступ до даних з неї закінчується у цей день.

Загалом у файлах було 202 чати Рогозіна – з членами його родини, підлеглими, бойовиками, які воюють проти України на Донеччині та Луганщині, та з впливовими політиками та посадовцями Російської Федерації. Деякі переписки починалися з квітня 2022 року. Інші – з січня 2023-го. Ймовірно, витягнути вдалося лише частину даних зі зламаного месенджера.

Серед фото та відео у переписках, є ті, що не були у публічному доступі. Наприклад, фото прийомного сина Рогозіних, друзів та онуків Дмітрія Рогозіна.

Прийомний син Рогозіна Микола Грішин (третій зліва у нижньому ряду).

З розмови з самим Миколою більше схоже, що Рогозін опікувався ним та його сестрою, але не виховував у своїй родині, йдеться в матеріалі.

“Д.О. (Дмитре Олеговичу), вибачте за таке запитання. А хто ці молоді люди, це ваші внуки?”, – запитував Микола за фото, надіслані 23 червня 2022 року зі станиці Манич, куди Рогозіни заїжджали дорогою з відпустки в окупованій Ялті.

“Так, Федір – 17 років, суворовець, Марія – 14 років і Артем – 8 років, плюс – племінниця Ангеліна – 13 років”, – відповів йому Рогозін і отримав від “прийомного сина”: “Велика родина у вас”.

Рогозін постійно підтримував зв’язок з Миколою, зокрема розповідав йому про свій досвід пілотування та участь у війні проти України, розпитував про справи хлопця, навчання та радив не поспішати на війну.

Після закінчення училища Гришина відправили служити на аеродром у селі Чернігівці Приморського краю. Микола просив Рогозіна допомогти йому перевестися на інше місце служби, мовляв, Чернігівка — за 7000 кілометрів від місця, де живуть його родичі й родичі дружини. Судячи з подальших повідомлень, ще станом на лютий Грішин залишався саме там, а його дружина знайшла у селі роботу.

Рогозін з дружиною Тетяною Рогозіною

Серед повідомлень багатьом контактам є і записані аудіо – на них голос, схожий на голос Рогозіна. Наприклад, як у листуванні з дружиною Тетяною. Вона просила чоловіка відправити до неї охоронця, щоб він допоміг і пригледів за рюкзаком, поки вона кататиметься з внуком Артемом.

Чоловік їй відповідає, що відпустив “хлопців” пообідати. І може сам приїхати, щоб у кутку з книжкою посидіти.

Серед переписок є особисті документи Рогозіна, а також документи його підлеглих, номери автівок, якими користується, та адреси, де проживає його родина. Наприклад, військовий квиток, де зазначено, що він має звання майора, але не проходив військову службу у збройних силах РФ. А також паспорти Рогозіна та його охоронців, які їздили з ним на окуповані території України та брали участь у військових діях.

У листування Рогозін та люди, з якими він спілкувався називають російського диктатора Путіна “Він”, “Начальник”, “ВВ”, “Головнокомандувач”, не називають прізвище Путіна. Ні публічно, ні у приватних повідомленнях Рогозін не критикує Путіна, хоча критикує його оточення та зі зневагою ставиться до міністра оборони РФ Шойгу.

“Таку поведінку можна пояснити, зокрема, намаганнями Рогозіна отримати нову посаду. Влітку 2022-го представник Кремля Пєсков заявляв, що відставка Рогозіна з посади директора “Роскосмосу” не пов’язана з претензіями до його роботи. Російські ЗМІ тоді писали, що Рогозін має перейти на іншу посаду – у Кремль. Проте за дев’ять місяців російський пропагандист так і залишився “непрацевлаштованим”. У переписці, яку отримали журналісти Суспільного, обговорення причин звільнення немає, але Рогозін очікував, що йому от-от запропонують щось нове”, – зазначають автори матеріалу.

21 січня 2023 року він писав своєму охоронцю, а офіційно колишньому раднику голови “Роскосмосу” Сергію Гугушкіну, запрошуючи їхати з ним на Донбас.

Також Рогозін лобіював питання працевлаштування через близького до Путіна російського мільярдера Аркадія Ротенберга.

1 жовтня Рогозін знову писав Ротенбергу: “Будь ласка, скажи йому, що досить мене у тилу тримати. Та й в міноборони треба “не меблі пересувати, а дівчат змінювати”. Обіймаю тебе з надією”.

Ротенберг відповів коротко: “Він вже з Вайно (Антон Вайно – керівник адміністрації президента РФ) розмовляв про тебе!!! Чекай”.

4 жовтня Ротенберг сам пише, що нагадує “йому” про Рогозіна. Відповідальність за відсутність “зсувів” обоє перекладають на Вайно. Розмова 7 жовтня 2022 року – чергове підлещування Рогозіна до “Верховного”: “Аркадій Романовіч, вітаю тебе з ювілеєм твого друга і нашого Президента! Дай Боже йому здоров’я, мудрості, рішучості й ПЕРЕМОГИ! Обіймаю”.

Наступного дня Рогозін уже сам запропонував посаду для себе: “Брате мій, – пише він Ротенбергу. – Зараз треба вводити у бій рішучих людей. Неможливо дивитися на імпотенцію оточення і міноборони. Це відіб’ється на Його репутації. Потрібні термінові зміни. Хай всю воєнну складову операції віддасть Суровікіну. Як новому начальнику генштабу. А всю цивільну складову віддасть мені. Ми вдвох впораємося”.

Ротенберг на це відповів: “Суровікіна вже призначать на СВО. Треба тебе просувати. Він мені обіцяв”.

22 жовтня Рогозін пише Ротенбергу, що він у Донецьку і хоче передати “Начальнику” короткий лист: “Планую описати свої враження від зустрічі з комбатами донецьких і добровольчих батальйонів, реальну картинку щодо їхнього забезпечення, а також деякі пропозиції щодо організації мирного життя. Провів тиждень тут, тому у курсі їхніх потреб”.

Ротенберг відповідає, що буде бачитися з “ним” 29 жовтня, але може передати лист і раніше.

До слова, згадані листи – звіти з Донбасу для Путіна – Рогозін готуватиме і пізніше. Точніше, “доповіді ВВ” писатиме для нього його помічник Артем Мельников – колишній керівник служби внутрішнього аудиту “Роскосмосу”. Рогозін забрав його на роботу у “Царські вовки”.

Ротенберг відповів, що 25 жовтня лист Рогозіна “доставили”. 1 листопада – після зустрічі з Путіним – мільярдер написав Рогозіну, що реакція на його лист “хороша”.

12 листопада у російських телеграм-каналах з’явився допис, що “питання про призначення Рогозіна знову відтерміноване”.

Рогозін написав Ротенбергу, що, за його даними, цей матеріал розмістили на замовлення Сергія Кірієнка – першого заступника голови адміністрації президента РФ.

Кілька днів у листопаді Ротенберг не реагував на повідомлення Рогозіна, зокрема про його поїздки на Донбас. Наступні місяці повідомлення з боку мільярдера стали менш частими та детальними.

25 листопада у російських ЗМІ з’явилася інформація, що посада голови рахункової палати стане вакантною: очільник установи Алєксєй Кудрін до кінця року перейде на роботу у “Яндекс”. Рогозін надсилає цю новину Ротенбергу, а той перепитує: “Ти хочеш?”. Рогозін відповідає, що “Він це пропонував”. “Мені здається, що можна на багато що впливати й тобі допомога”, — додає Рогозін.

“Тоді погоджуйся, а далі побачимо”, – відповідає йому Ротенберг, але Рогозін зазначає, що йому ще ніхто не телефонував. Мільярдер радить йому це зробити самому.

Того ж дня Ротенберг повідомляє, що всі фото з Донбасу, які йому Рогозін надсилав, той передавав Путіну, і у того начебто була хороша реакція.

30 листопада Рогозін прозвітував Ротенбергу, що зустрічався з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і заступником голови уряду РФ Денисом Мантуровим.

2 грудня Рогозін перепитує, чи є новини. “Поки нема!!! Все сказав і відправив!!! Каже, він же відмовився? Я сказав, що вже згоден чи ще щось, але сидіти без роботи не може, треба країні допомагати. Сказав, що розуміє”, – відповів Ротенберг.

12 січня Рогозін та Ротенберг зустрічалися, а 14-го мільярдер був на зустрічі у Путіна. “Щодо тебе сказав, що все буде добре і ти будеш задоволений”, — написав того дня Ротенберг.

5 лютого Рогозін попросив Ротенберга надіслати “Начальнику” відео робота “Маркер” і пожартував: “Поки мене призначати будемо, ми до Києва дійдемо”.

Розмова обривається 12 лютого. Станом на початок травня Рогозін залишається без державної посади.

Також у переписках Рогозін намагається дискредитувати директора “Роскосмосу” Юрія Борисова, міністра оборони РФ Шойгу та власника ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина.

У повідомленнях заступнику генпрокурора РФ Дмітрію Дємєшину Рогозін звинуватив Борісова у корупції.

І хоча Рогозін приватно поливає брудом Борисова, 16 січня він зустрічався з ним і обговорював можливість використання космічного обладнання для військових цілей. Про зустріч є як у їхній переписці, так і у повідомленнях до інших людей.

Шойгу та його родину Рогозін критикує не менше. Розсилаючи відео з відпочинку у Дубаю зятя та Ксенії – доньки Шойгу, а також її пости, ексдиректор “Роскосмосу” називав Ксенію Шойгу ідіоткою.

Самого Шойгу Рогозін у переписці з бойовиком Едуардом Басуріним йменує “козлом” – така реакція була на пост від 18 грудня пропагандиста Шарія, в якому той писав, що Шойгу не був на фронті.

Пригожина Рогозін у вже згаданих повідомленнях до мільярдера Ротенберга називає “собакою, яка зірвалася з ланцюга”, Ротенберг кличе його “моською”.

Ексречнику “Роскосмосу” Дмитру Струговцу він писав наступне:

У переписці з журналістом та колишнім керівником пресслужби “Роскосмосу” Владіміром Устімєнком, який запитував Рогозіна, як йому допомогти у протистоянні з Прігожиним, Рогозін пояснив, чому відкрито не критикує власника ПВК, так: “Нащо мені йому протистояти? Це дрібний гівнюк, який береги сплутав”.

Проте деякі проєкти Прігожина Рогозіну довподоби.

Російському мільярдеру-забудовнику Аразу Агаларову 1 листопада він пропонував:

“Зверніть увагу, будь ласка, на цю новину: “У Санкт-Петербурзі буде створений “ВАК Вагнер Центр”, в якому можуть працювати спеціалісти в галузі оборонних і інформаційних технологій з метою підвищення обороноздатності Росії”. Попри те, що цей Прігожин — суцільний мерзотник і божевільний, у цій його пропозиції є важлива думка. Він надає на “безкоштовній” основі приміщення для тих талановитих інженерів, яким просто ніде працювати й збирати свої винаходи (безпілотники, наприклад). І вони до нього підуть, не розуміючи, що безкоштовним буває тільки сир у мишоловці. Але я зразу подумав про вас і про ваші можливості. Якщо справді на довгий час, поки йде війна і санкції, велика кількість площ експо у “Крокусі” (міжнародний виставковий центр у Красногорську Московської області — ред.) простоюють, можна було б запропонувати те саме — розташувати там безкоштовно колективи інженерів-ентузіастів для створення і просування в інтересах Донбасу і нових територій різних технологій, не лише військових… Ви розумієте, який ефект буде? Ще більший, аніж коли під час ковіду, коли ви місця для госпіталю надали. І це також буде дуже сильним захистом у вашій боротьбі з Гєрманом (ймовірно, з Гєрманом Грєфом, головою правління “Сбєрбанку Росії” — ред.) і силою, що зміцнить ваш авторитет в елітах у Президента. Ну, а я постараюся не лише наповнити цю ідею змістом, але і публічно розкрутити”.

Також Рогозін часто зустрічається з заступником голови ради безпеки Росії Медведєвим та “опікується” приватними розробниками й виробничими потужностями на окупованих територіях. Офіційно “посередником” Рогозін пропонує науково-технічний центр “Царські вовки”. Він називає його то групою радників, то приватною військово-промисловою компанією. 19 січня, у Рогозіна була зустріч із Медведєвим, на яку, до слова, він потрапив тільки після того, як здав тести на ковід, грип та навіть ГРВІ.

Систему супутникового зв’язку “Гонєц” ексдиректор “Роскосмосу” тримає у найбільшій таємниці.

Російська система супутникового зв’язку “Гонєц”. Фото з листування Рогозіна.

Навіть без втручання українських військових система не працювала належним чином – принаймні у січні та лютому. Зазначається, що час доставки повідомлення становить до 30 хвилин.

26 січня Рогозін написав у своєму телеграм-каналі: “Переговорив ще раз з колегами з “Андроїдної техніки” і Фонду перспективних досліджень. Всі згідні, що наш ударний “Маркер” за час, що лишився до прибуття в Україну “Абрамсів” і “Леопардів” повинен бути підготовлений для їхнього знищення разом з екіпажами”.

“Маркер” – це безпілотна машина, здатна рухатися за заданим маршрутом, виявляючи небезпеки та перешкоди й оминаючи їх. У 2021 році цього робота випробовували на космодромі “Східний” і позиціонували його як робототехнічну охоронну платформу для патрулювання території, виявлення порушників, їхнього перехоплення та для боротьби з безпілотниками. Такі характеристики машині давав сам Рогозін, тоді ще будучи директором “Роскосмосу”.

“15 січня 2023-го Рогозін називатиме “Маркер” уже безпілотною розвідувально-ударною машиною, яка “має технічний зір і автоматичну систему управління, в умовах радіоелектронної боротьби працює автономно, самостійно виконуючи бойове завдання, вказуючи об’єкти ворога на відстані не менше 15 кілометрів, а також обираючи за пріоритетами ворожі цілі, що перебувають у зоні ураження його власних вогневих засобів”.

Але, фактично, “Маркерів” є чотири. І ще станом на лютий тривали їхні випробування. Міф про те, що вони вже можуть знищувати західні танки створив сам Рогозін та журналіст “РІА.Новості” Дмітрій Рєшетніков, який у січні брав у Рогозіна інтерв’ю”, – пишуть автори матеріалу.

Рєшетніков пропонував вказати, що “Маркер” зможе автоматично визначати й знищувати “Абрамси”.

Рогозін надіслав новину гендиректорові “Андроїдної техніки” Євгєнію Дудорову, на що той відреагував: “Починаємо працювати над детектуванням образів “Абрамса” і “Леопарда”, – і поставив смайли. “Я змушу ВПК і міноборони звернути увагу на цю машину”, – відповів йому Рогозін.

29 січня Дудоров написав Рогозіну, що для того, щоб “Маркер” знищував західні танки, потрібно ще дати вказівку державному науково-дослідному інституту авіаційних систем проробити алгоритми навчання на цілі “танк Леопард” і “танк Абрамс”. І “позичити протитанкові керовані ракети для моделювання місця їх розташування на універсальний модуль корисного навантаження “Маркера”.

За даними журналістів “Маркер” поки що може знищувати лише нерухомі цілі. Також Рогозін брехав, що на початку лютого їх привезли на Донбас. Насправді ж вивантажили машини у російському Таганрозі.