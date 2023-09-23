Політика

Рогозін представлятиме окуповану частину Запорізької області в Радфеді РФ

23 Вересня 2023 14:54
читать на русском →
рогозін

Колишній глава Роскосмосу та віце-прем’єр російського уряду, який не мав в останній рік офіційної посади, відомий фрик Дмитро Рогозін стане представником частково окупованої російськими військами Запорізької області у Раді Федерації. Про це повідомила в суботу низка телеграм-каналів.

Рогозін непрямо підтвердив своє призначення, опублікувавши в телеграм-каналі посилання на повідомлення про нього та зазначивши, що для нього “честь” представляти інтереси Запорізької області та всієї “Новоросії” (так деякі діячі в Росії називають окуповані території України).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 16:22

Вперше після початку війни економіка України покаже зростання – Bloomberg
23 Вересня 2023 17:29

Верещук закликала українців залишити Крим
23 Вересня 2023 15:40

США і В’єтнам працюють над угодою про найбільшу передачу зброї – Reuters
23 Вересня 2023 14:33

NYT пише про розкол між США та Україною
23 Вересня 2023 11:33

Зеленський: Питання виборів сьогодні не актуальне
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки