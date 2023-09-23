Рогозін представлятиме окуповану частину Запорізької області в Радфеді РФ

Колишній глава Роскосмосу та віце-прем’єр російського уряду, який не мав в останній рік офіційної посади, відомий фрик Дмитро Рогозін стане представником частково окупованої російськими військами Запорізької області у Раді Федерації. Про це повідомила в суботу низка телеграм-каналів.

Рогозін непрямо підтвердив своє призначення, опублікувавши в телеграм-каналі посилання на повідомлення про нього та зазначивши, що для нього “честь” представляти інтереси Запорізької області та всієї “Новоросії” (так деякі діячі в Росії називають окуповані території України).