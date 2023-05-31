Європейським чиновникам заборонили ділитися закритою інформацією із ШІ

Єврокомісія випустила внутрішню інструкцію щодо використання технологій штучного інтелекту (ШІ), в якій заборонила чиновникам ЄС ділитися ще не опублікованою інформацією та особистими даними зі ШІ, повідомляє європейський портал новин Euractiv з посиланням на внутрішній документ.

“(Чиновникам ЄС заборонено ділитися) будь-якою інформацією, яка ще не знаходиться у відкритому доступі, або особистими даними з доступними онлайн-генеративними моделями ШІ”, – повідомляє портал.

Euractiv повідомив, що Єврокомісія підготувала документ під назвою “Посібник для персоналу щодо використання онлайн-інструментів генеративного штучного інтелекту”. У ньому відмічені ризики, пов’язані з роботою співробітників з чат-ботами, такими як ChatGPT і Bard, або з сервісом створення зображень Stable Diffusion.

В інструкції зазначається, що технології штучного інтелекту здатні підвищити ефективність офісної роботи, зокрема під час підготовки брифінгів. Проте наголошується, що використання технологій ШІ має бути обмежене низкою умов.

Крім заборони на розкриття ще не опублікованих документів, Єврокомісія закликає своїх співробітників не завжди покладатися на технології штучного інтелекту через можливі збої, стежити за дотриманням авторських прав та перевіряти отриманий контент на об’єктивність та достовірність.

“(Офіційні особи ЄС) повинні завжди критично оцінювати будь-яку відповідь, яка виробляється доступною в інтернеті генеративною моделлю штучного інтелекту, на предмет потенційних упереджень та фактично неточної інформації”, – йдеться у матеріалі Euroactiv.

Крім того, Єврокомісія припустила, що інструкція щодо використання чат-ботів зі штучним інтелектом ще доопрацьовуватиметься відповідно до законів ЄС.