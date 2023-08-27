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WP: Український наступ навряд чи досягне усіх цілей

27 Серпня 2023 19:46
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Впливовий оглядач газети Washington Post Девід Ігнатіус у черговій колонці розповідає про підсумки своїх розмов із представниками адміністрації Байдена про перебіг українського наступу.

Ось найцікавіші моменти:

Вашингтон постійно, відверто та детально обговорює з українським командуванням «уроки» з наступу, що розвивається набагато повільніше, ніж планувалося. Іноді ці розмови супроводжуються взаємними претензіями.

Американські військові вважають, що українська армія надто швидко витрачає снаряди та розпорошує свої сили на кілька напрямків. За однією з американських оцінок, ЗСУ розстріляли вже 2 млн снарядів натовського калібру 155 мм з початку їх постачання. При цьому американські військові визнають, що ніхто з них не має особистого досвіду війни такої інтенсивності, порівнянної з Першою світовою.

Подібні зауваження вже неодноразово просочувалися до американських ЗМІ, але в адміністрації не вважають, що війна вступила в патову ситуацію. ВСУ навряд чи досягнуть Азовського моря до зими, так що перерізати сухопутний маршрут з російської території в Крим, але ще цілком можуть встигнути подолати першу і другу російські лінії оборони і потім попрямувати на захід і схід від місця прориву в тил російської армії, що обороняється.

Також у Вашингтоні «на всіх рівнях американської влади в останні дні», як пише Ігнатіус, ніхто не вважає за потрібне шукати, як кажуть американські дипломати, «з’їзди» (off-ramps) з дороги війни — компроміси з Росією, ймовірно, ціною поступок з сторони України. Навпаки, там говорять про стратегічне терпіння та необхідність продовжувати підтримувати Україну і наступного року.

“У Вашингтоні є зростаюча підтримка надання, наприклад, реактивних касетних боєприпасів, які можуть завдавати ударів на більшу глибину, ніж варіанти для ствольної артилерії, які Сполучені Штати почали постачати минулого місяця”, – пише Ігнатіус.

Ракети ATACMS — боєприпаси до HIMARS із дальністю близько 300 км, які давно просить Україна — Вашингтон, як і раніше, постачати не має наміру, головним чином тому, що в нього самого їх мало і вважається, що вони потрібні для потенційного конфлікту з Китаєм.

Американські військові також вважають, що ЗСУ надто покладаються на розвідку за допомогою дронів і пропонує активніше задіяти наземні розвідувальні групи. Друга пропозиція — дати більшу самостійність нижнім чинам. За словами джерела журналіста, на ці пропозиції українське командування реагувало позитивно.

У Вашингтоні очікують, що кількість українських атак по власне російській території наростатиме. При цьому адміністрація Байдена, як і раніше, офіційно заявляє, що вона ці атаки не заохочує і не підтримує.


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