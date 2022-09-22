Вперше за понад 30 років вчені отримали нові зображення планети Нептун

NASA опублікувало нові зображення найдальшої планети Сонячної системи, зроблені космічним телескопом «Джеймс Вебб». Досі у розпорядження вчених були лише знімки Нептуна та його кілець, які 32 роки тому зробив зонд «Вояджер-2», коли наблизився до цієї планети у серпні 1989 року.

Новий портрет далекого газового гіганта було отримано за допомогою встановленої на борту космічного телескопа ближньої камери інфрачервоного діапазону NIRCam. Оскільки газоподібний метан, що знаходиться в атмосфері Нептуна, сильно поглинає червоне та інфрачервоне світло, планета здається темною. Виняток становлять хмари, що складаються з метанового льоду, які відбивають сонячне світло. Саме вони виглядають як яскраві смуги та плями.

«Джеймс Вебб» також зміг сфотографувати сім із чотирнадцяти супутників Нептуна, серед яких виділяється Тритон (відбите від нього світло робить супутник схожим на зірку).