Вночі безпілотники атакували Москву. Що відомо

У ніч на неділю два безпілотники пошкодили будинки в діловому центрі «Москва-Сіті». Ще один, як стверджує російське Міноборони, був збитий в Одинцовському районі Підмосков’я. Це четверта атака на Москву із початку травня.

«Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає», — йшлося в повідомленні, яке з’явилося в телеграм-каналі мера Москви Сергія Собяніна о пів на п’яту ранку в неділю.

В результаті 50-поверхова будівля «IQ-квартал», де розташовуються офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, було пошкоджено в районі п’ятого та шостого поверхів.

Телеграм-канали публікують відео, на якому видно документи Міністерства цифрового розвитку, що розлетілися в результаті вибуху.

У вежі «Око-2» було вибито скло з першого по четвертий поверхи.

За деякими даними, в результаті атаки постраждали від однієї до двох осіб, проте офіційно влада цю інформацію не підтверджувала.

За даними телеграм-каналу Mash, перший із двох безпілотників, які атакували Москву, впав о 3:20. У цей час почали з’являтися повідомлення роботи ППО в Одинцовском районі Московської області.

Приблизно о 4.10 надійшла інформація про другий вибух — у бізнес-центрі «Око-2».

Згідно із заявою російського Міністерства оборони, один український БПЛА був знищений у повітрі засобами ППО в Московській області, «ще два безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель „Москва-Сіті“».

Україна не брала на себе відповідальності за атаку.

У зв’язку із инцидентом на вильоти та прильоти ненадовго закривався столичний аеропорт Внуково, у повітряній зоні Москви та Підмосков’я забороняли польоти, писало ТАСС.

Крім того, в районі “Москви-Сіті”, на Тестівській вулиці, був перекритий рух автомобілів.

Це вже четверта атака на Москву із початку травня. Вона сталася за день після річниці загибелі кількох десятків українських військовополонених, які утримувалися в колонії в Оленівці.

Попереднього удару безпілотниками було завдано 24 липня. Тоді було пошкоджено нежитлові будівлі в Москві. Одне з них недалеко від Міноборони Росії.

Міністерство тоді також заявляло, що безпілотники були «пригнічені» засобами радіоелектронної боротьби і зазнали аварії.

В оборонному відомстві не уточнюють, чому збити з курсу безпілотники вдається лише у Москві, а не на підльоті до неї. Наприкінці травня та на початку липня дрони збивали на підльоті до столиці Росії.

Незалежно підтвердити чи спростувати факт успішної роботи систем РЕБ по дронах не можна. З ними сталося те, що зазвичай і відбувається з баражуючими боєприпасами – на останньому етапі польоту вони вибухнули.

ППО, як випливає із заяви Міноборони, вступає з ними в бій, коли можна застосовувати вже всі підручні засоби — аж до стрілецької зброї. Максимум, на що здатна система РЕБ, задіяна в межах міста — це вивести з ладу системи радіо- або оптико-електронного наведення безпілотників на конкретний об’єкт. І то тільки якщо вони їх використовують, а не заходять на ціль за заданими координатами. А вже запобігти підриву дронів-камікадзе система РЕБ точно безсила.