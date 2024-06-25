Суспільство

Внаслідок роботи російської ППО на пляжі в Криму постраждали цивільні
25 Червня 2024 13:33
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крим, ппо
Крим / Вікіпедія

Населення окупованого Криму постраждало від роботи російської ППО, а не спеціального націлювання ракети.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов’язати українські удари по легітимних військових цілях в окупованому Криму і скоєний в Дагестані теракт. Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного рішення України про націлювання», – заявляють аналітики.

Інститут вивчення війни нагадує, що раніше МО Росії визнало, що російське ППО змусило українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути в Севастополі. Неназваний американський чиновник також повідомив агентству Reuters 24 червня, що російські сили змогли перехопити ракету ATACMS, націлену на російську пускову установку, в результаті чого ATACMS вибухнула і засипала осколками севастопольський пляж. Крім того, військові аналітики додали, що російські офіційні особи не надали жодних доказів на підтвердження своїх заяв про причетність України чи США до теракту в Дагестані.


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