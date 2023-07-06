Суспільство

Внаслідок ракетного удару по Львову щонайменше 4 людини загинуло, 9 поранено. Під завалами можуть бути люди

6 Липня 2023 08:03
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Львів, ракетні обстріли

Вночі 6 липня на Львів була здійснена ворожа ракетна атака. Станом на 7 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 9 поранених.

Про це повідомляє МВС України.

Правоохоронці повідомили, що пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

“Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64”, – написано в повідомленні.

Під завалами ще можуть бути люди, пошукові роботи тривають.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи.

Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Львів ракетами.


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